PF e MP-RJ intensificam parceria para investigar caso Marielle, diz Flávio Dino

A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciarão uma parceria para trabalhar nas investigações do caso Marielle.

A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) irão trabalhar em conjunto no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018, para reforçar a força-tarefa da investigação. As informações foram anunciadas nesta quinta-feira, 16, pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Dino, o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, e o subprocurador-geral da Justiça fluminense, Marfan Martins Vieira, se reuniram um dia antes, na quarta-feira, 15, para discutir o caso Marielle e o combate ao crime organizado do Rio de Janeiro. Foi na reunião que eles decidiram pela união da PF e do MPRJ para desvendar quem foi o mandante do crime.

Flávio Dino disse que trabalhará "em parceria com a Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro, visando o andamento e a conclusão das investigações". “Não estamos abandonando a tese da federalização. Estamos a suspendendo nesse momento para esse trabalho de cooperação”, afirmou Dino.

O ministro, no dia de sua posse, afirmou que havia a possibilidade de o caso ser federalizado, dependendo do aval da Justiça. Após a decisão da parceria, o processo de federalização do caso não será encaminhado.

O caso Marielle

A 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou recurso da defesa e manteve as prisões preventivas do sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa e do ex-policial militar Élcio Queiroz, acusados da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, região central da cidade.

No carro também estava uma assessora de Marielle, que saiu ilesa, sem ser atingida por qualquer disparo. A vereadora foi atingida por quatro tiros na cabeça e o motorista, por três. A arma usada no crime foi uma submetralhadora HK MP5 de fabricação alemã.



