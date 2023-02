O POVO News: Lula anuncia novo salário mínimo de R$ 1.320 e isenção do IR a R$ 2.640

A edição traz novas informações sobre a autorização do STF para apreender o passaporte ou da CNH como forma de obrigar devedores a quitarem pendências, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 14, sua 35ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz atualizações sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que torna constitucional a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte de endividados inadimplentes.

Assista ao vivo:

Além disso, a edição também traz informações sobre o anúncio do reajuste nas bolsas CNPQ e Capes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assim como o aumento no salário mínimo e faixa de isenção do IR pelo presidente, com uma entrevista com Ricardo Coimbra, conselheiro do Corecon-CE.

Nesta terça-feira, 14, o programa discute a possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o acesso aos dados do celular de Anderson Torres pela Polícia Federal (PF).

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com informações sobre a abertura do Sisu, nesta quinta-feira, 16, e a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) que colocou Fernando Haddad, Simone Tebet e Campos Neto frente a frente.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo, e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO