Lula diz que, se depender dele, Dilma será presidente do banco dos Brics

Com a negociação da renúncia do atual presidente do Brics, Dilma é cotada para o cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que, se depender dele, Dilma Rousseff será presidente do banco do Brics, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Se depender de mim, ela vai ser [presidente do banco do Brics]. A Dilma é uma figura extraordinária. Se eu não tivesse sido presidente e, sim, ministro político da Dilma, não teria acontecido o que aconteceu. Acho que faltou um pouco de conversa, de paciência, mas ela é uma mulher extraordinária, digna de muito respeito, e o PT adora ela” afirmou em entrevista à âncora da CNN, Daniela Lima.

Lula acrescentou que a nomeação de Dilma como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) do Brics, sediado em Xangai, pode trazer benefícios para o Brasil. “Ela é muito competente tecnicamente. Se for presidente do Brics, será uma coisa maravilhosa para o Brics e para o Brasil.”

Com a intenção de influenciar as autoridades para a mudança no comando, na segunda quinzena de março, o presidente realizará uma viagem a Pequim e pretende levar Dilma para acompanhá-lo. A presidência é liderada atualmente pelo brasileiro Marcos Troyjo. O empresário assumiu o posto em maio de 2020, e tem mandato até o ano de 2025.

Em conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Troyjo dialogou sobre a possibilidade de ocupar uma posição na gestão de Tarcísio Freitas, em São Paulo, caso renuncie ao cargo de presidente do Brics.

