Câmara aprova aumento salarial para professores e demais servidores

Foi aprovado nesta quinta-feira, 16, pela Câmara Municipal de Fortaleza o reajuste salarial de professores e demais servidores públicos municipais. O reajuste geral do funcionalismo será de 5,79%, em índice único e geral, retroativo a 1° de janeiro de 2023.

Para os professores da rede municipal da Capital, o índice será maior: 14,95% (já incluído aí o percentual da revisão geral anual de 2023). Porém, o valor só chegará a esse índice a partir de setembro de 2023, sem retroativo. O percentual é o mesmo estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) com base na lei do piso nacional do magistério. O projeto foi enviado pelo prefeito José Sarto (PDT) na terça-feira, 14, dias após greve dos professores que cobravam o reajuste no percentual de aumento estabelecido com base no piso estabelecido pelo MEC.

A mensagem da Prefeitura afirma: "O reajuste em referência foi calculado com base na arrecadação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), bem como nos valores repassados nos últimos dois anos aos governos estaduais e municipais, para cobrir o custo anual de cada aluno".

Já o índice geral do funcionalismo foi definido com objetivo, segundo a Prefeitura, de "repor integralmente a inflação correspondente ao ano de 2022, referente ao IPCA — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme comunicado em reunião da Mesa Central de Negociação".

A medida favorece cerca de 54 mil servidores ativos, inativos e pensionistas e tem impacto anual estimado em R$ 270 milhões, segundo cálculos da Prefeitura. A proposta de reajuste foi anunciada após reunião de Sarto com o sindicato que representa a categoria, mas não deixou as categorias contentes.

Na época do encontro, Marta Brandão, coordenadora da Frente Sindical das Entidades Representativas dos Servidores Públicos de Fortaleza (Fesepfor), entidade que reúne 14 associações de classe, afirmou que a revisão ideal seria na casa dos 22%.

Vereadores e servidores da Câmara

A Câmara Municipal aprovou ainda a proposta da mesa diretora da Câmara que concede também o índice de 5,79% de reajuste aos vereadores e servidores da Câmara. Esta proposta ainda precisa ser aprovada em votação final.

Plano de cargos da Guarda Municipal tem debate acirrado

Mais cedo, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, causou polêmica o projeto que cria novos cargos no organograma da Guarda Municipal. A discussão acabou adiando a deliberação das outras propostas, como o reajuste dos servidores.

Emenda da vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) que aumentava o número de cargos foi vetada em parecer do líder do governo, Carlos Mesquita, com a justificativa de que a mudança só poderia ser proposta pelo prefeito.

A vereadora disse haver "falta de vontade política da Prefeitura" e acusou Sarto de "tratoragem" e "perseguição política" contra o mandato dela. "É claro que é (prerrogativa) do prefeito, no entanto, a Casa já fez adequação em projetos oriundos do Executivo em que o vereador trazia a emenda e trazia a competência financeira. Já aconteceu várias vezes", pontuou.

Do mesmo partido que Sarto, ela descartou sair do PDT, mas afirmou que tem divergências ideológicas com a gestão do atual prefeito. O líder de Sarto, por outro lado, destacou que a mudança não era possível e que tentativa atrasou o debate.

"Se adiou desnecessariamente uma votação que podia acontecer logo. Ficou para depois do Carnaval e nem sei como vai ser [...] Eu não posso aumentar assim, tenho que fazer um levantamento do impacto financeiro e dizer porquê", pontuou ele.

Com informações do repórter Vitor Magalhães

