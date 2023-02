STJ diminui pena de José Dirceu de 8 para 4 anos em regime semiaberto

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela redução da pena do ex-ministro José Dirceu de 8 anos e 10 meses para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto, durante julgamento desta terça-feira, 14.

Dirceu havia sido condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com pena de oito anos e dez meses, mas a Quinta Turma do STJ excluiu a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, colocada à Dirceu durante a operação Lava Jato.

Segundo o colegiado, as ações atribuídas ao ex-ministro como lavagem de dinheiro, na verdade, constituem exaurimento do delito de corrupção, ou seja, apenas um desdobramento do crime de corrupção.

O ministro João Otávio de Noronha afirmou que a propina, normalmente, é recebida de forma clandestina, sendo "inclusive esperado" que ocorra dissimulação ou ocultação dos valores, nesses crimes.

"As condutas do acusado José Dirceu caracterizam a prática de um único crime antecedente, que gerou valores ilícitos que estavam à disposição dele. Para receber esses valores, ele optou por um método intrincado, exatamente com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem, com a participação de diversas pessoas jurídicas e a pulverização do proveito criminoso em inúmeras operações", afirmou o ministro.

José Dirceu e o irmão Luiz Eduardo recorreram contra a condenação decorrente da 30ª fase da Lava Jato, a Operação "Vício". Durante a investigação, o ex-ministro se tornou réu pela acusação de obter R$ 2 milhões em propinas para participar da negociação de contratos entre uma empresa de tubos e a Petrobras.

José Dirceu esteve na comemoração do aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta segunda-feira, 13. Ele estava no palco durante o discurso do ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



