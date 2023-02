Convites para jantar de aniversário do PT custaram até R$ 20 mil

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou nesta terça-feira,14, um jantar em comemoração aos 43 anos da sigla. Foram disponibilizados 300 convites nos valores de R$ 500, R$ 1 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. De acordo com o PT, o evento visou arrecadar fundos e reforçar a estrutura do partido.

“É um jantar por adesão, dentro da nossa política de arrecadar fundos para que o partido seja autossustentável financeiramente", afirmou a tesoureira do PT, Gleide Andrade, em publicação feita pelo partido. O jantar foi promovido no Espaço Porto Real - Beira Lago, uma casa de shows em Brasília. Membros do governo e aliados estiveram presentes no local.

O jantar marcará o encerramento das comemorações de aniversário do Partido, que completou 43 anos na última sexta-feira,10. Durante uma reunião realizada nesta segunda,13, no Diretório Nacional, em Brasília, Lula fez críticas ao ex-presidente Bolsonaro (PL) chamando-o de “genocida”. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também foi citado durante o discurso do mandatário.

“Companheiros e companheiras, eu quero agradecer cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido e aqui estou vendo a Gleisi e o Rui Falcão, José Dirceu e eu mesmo já fui presidente”, declarou.

