Ceará tem projeto contra linguagem neutra similar à lei de Rondônia barrada no STF

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) recebeu o Projeto de Lei do deputado estadual Carmelo Neto (PL), que proíbe a utilização de Linguagem de gênero neutro pelo Poder Público do do Ceará

Um projeto de lei, parecido com o derrubado pelo STF em Rondônia, está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE). A proposta é de autoria do deputado estadual Carmelo Neto (PL) e foi lançado durante a primeira sessão ordinária nesta terça-feira, 7.

A proposta alega que a adoção da linguagem neutra, "dotada de vícios e deformidades ainda não formalizadas no acordo ortográfico”, mancha o patrimônio linguístico da nação.

“É cristalina a certeza de que todas as esferas do Poder Público devem prezar pela aplicação correta da forma padrão da língua portuguesa, sendo a adoção de linguagens alternativas, dotadas de vícios e deformidades ainda não formalizadas no acordo ortográfico, uma verdadeira mácula ao patrimônio linguístico da nação”, diz o documento.

O projeto de lei 18/2023, que “proíbe a utilização de Linguagem de Gênero Neutro pelo Poder Público do Estado do Ceará”, tem como justificativa a “descaracterização da língua portuguesa”e o argumento de que a linguagem pode “prejudicar o cotidiano de disléxicos, uma vez que a eliminação de gênero torna a leitura mais complexa e desafiadora”.

“A linguagem neutra não deve ser adotada por entes públicos, visto que descaracteriza a língua portuguesa, uma vez que o gênero é uma característica fundamental da nossa língua e faz parte da sua estrutura e riqueza. Além dos parâmetros legais que exigem a escrita formal, a utilização da abordagem linguística alternativa referida nesta lei também é capaz de prejudicar o cotidiano de disléxicos, uma vez que a eliminação de gênero torna a leitura mais complexa e desafiadora”, escreveu o deputado Carmelo Neto.

A prática de adotar uma linguagem neutra vem sendo adotada pelo Governo Federal para ampliar a representatividade de minorias em peças governamentais.

“Em síntese, a adoção da linguagem de gênero neutro deve ser vedada no âmbito do Poder Público pelas razões acima apresentadas, motivo pelo qual solicito aos Nobres Pares a colaboração para aprovação dessa matéria”, finaliza o deputado.

O Supremo Tribunal Federal pode anular o projeto do deputado estadual, assim como ocorreu em Rondônia, onde a lei estadual de 2021 proibia a linguagem neutra no currículo escolar, em materiais didáticos das escolas locais, públicas ou privadas, e em editais de concursos públicos.

O STF derrubou a lei após a ação do relator, o ministro Edson Fachin. Ele defendeu que legislar sobre educação é dever da União, e não dos estados. “Fixação de tese: norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União", afirmou.

Eleito vereador em 2020, Carmelo já havia apresentado proposta no mesmo sentido enquanto atuava na Câmara Municipal de Fortaleza. Em 2022, Carmelo foi o deputado estadual mais votado do Ceará, com 118,6 mil votos.

Confira o Projeto de Lei N°18/2023 na íntegra:

PROJETO DE LEI N.° 18/2023

“PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM DE GÊNERO NEUTRO PELO PODER PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – É vedado o uso de linguagem de gênero neutro pelo Poder Público do Estado do Ceará.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por linguagem de gênero neutro aquela que desfigura o formato original da palavra para neutralizar o seu gênero.

Art. 3º – A proibição incide sobre os órgãos da administração pública direta e indireta em:

I – comunicações visuais destinadas ao público;

II – documentos oficiais de veiculação geral;

III – placas, avisos, telas, letreiros, etiquetas, rótulos e anúncios fixados em suas sedes e anexos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

CARMELO NETO

DEPUTADO

JUSTIFICATIVA:

A linguagem neutra é uma abordagem que busca abolir a utilização de gênero na língua portuguesa, substituindo as letras “a” e “o” por formas genéricas que tornem a palavra “neutra”. Embora a utilização desse método em pequena escala seja irrelevante e mero resultado da liberdade de expressão, a adoção desse método pelo Poder Público é inadequada, senão vejamos:

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

Em caráter suplementar, o decreto 6583/2008 também estabelece:

Art. 1º O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, entre os Governos da República de Angola, da República Federativa do Brasil, da República de Cabo Verde, da República de Guiné-Bissau, da República de Moçambique, da República Portuguesa e da República Democrática de São Tomé e Príncipe, de 16 de dezembro de 1990, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

A legislação vigente não apenas define a língua portuguesa como idioma oficial da República Federativa do Brasil, mas também exige, via decreto, a execução e o cumprimento integral e absoluto do Acordo Ortográfico que a autentica.

Diante desse cenário, é cristalina a certeza de que todas as esferas do Poder Público devem prezar pela aplicação correta da forma padrão da língua portuguesa, sendo a adoção de linguagens alternativas, dotadas de vícios e deformidades ainda não formalizadas no acordo ortográfico uma verdadeira mácula ao patrimônio linguístico da nação.

A linguagem neutra não deve ser adotada por entes públicos, visto que descaracteriza a língua portuguesa, uma vez que o gênero é uma característica fundamental da nossa língua e faz parte da sua estrutura e riqueza.

Além dos parâmetros legais que exigem a escrita formal, a utilização da abordagem linguística alternativa referida nesta lei também é capaz de prejudicar o cotidiano de disléxicos, uma vez que a eliminação de gênero torna a leitura mais complexa e desafiadora.

Em síntese, a adoção da linguagem de gênero neutro deve ser vedada no âmbito do Poder Público pelas razões acima apresentadas, motivo pelo qual solicito aos Nobres Pares a colaboração para aprovação dessa matéria.

CARMELO NETO

DEPUTADO



