Sargento nega irregularidade com cartão corporativo e diz não ter relação com cocaína em avião da FAB

Ele destaca ainda que a investigação na Justiça Militar foi arquivada e que não chegou a ser denunciado. Acrescenta que jamais embarcou ou teve contato com o avião em que a cocaína foi encontrada

O tenente-coronel, Alexandre Augusto Piovesan enviou manifestação ao O POVO sobre a notícia de que teve acesso ao cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele afirma que usou cartão para o exercício das funções legais e não cometeu nenhuma irregularidade.

Ele foi um dos presos por tráfico internacional no caso em que drogas foram encontradas em uma das aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) que integrava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Japão para o encontro do G-20, em junho de 2019. Piosevan afirma que os inquéritos contra ele, na Justiça Federal e Justiça Militar, foram seletivos, injustos e desproporcionais. Reforça ainda que não chegou a ser denunciado. Em outubro de 2022, informa, a investigação na Justiça Militar foi arquivada sem possibilidade de recurso.

Ele acrescenta que jamais embarcou ou teve contato com o avião em que a cocaína foi encontrada. Afirma ainda que não teve relação pessoal ou de amizade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), familiares próximos ou qualquer outro presidente.

Piosevan destaca que não foi ele quem foi preso na espanha em flagrante com porte de cocaína, mas sim o sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues. Piosevan foi investigado pela suspeita de ter ajudado Rodrigues, e foi preso posteriormente, de forma preventiva.

Operação Quinta Coluna

A Operação Quinta Coluna foi deflagrada para apurar a extensão de um esquema de tráfico e remessa de drogas em aviões usados pela comitiva de Bolsonaro. A ação investigava suspeitos de lavagem de dinheiro e de associação para o tráfico. A apuração resultou na prisão do segundo-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) Manoel Silva Rodrigues.

