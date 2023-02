O POVO News: Operação Lesa Pátria inicia 6ª fase cumprindo 21 mandatos em 5 Estados

A edição traz novas informações sobre o início da 6° fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques antidemocráticos no dia 8 de janeiro, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 14, sua 33ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz atualizações sobre a investigação referente aos ataques terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro, que inicia nova fase hoje.

Assista ao vivo:

Além disso, a edição também traz informações sobre as obras de 37 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida que serão retomadas pelo Governo Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça-feira, 14, o programa discute as consequências do terremoto na Turquia e na Síria, o acidente que gerou um desastre químico em Ohio, nos Estados Unidos, e os Ovnis que vem aparecendo também no país norte-amoericano.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com mais fatos sobre a política brasileira, como a entrevista do Presidente do Banco Central do Brasil, Campos Neto, ao programa Roda Viva e o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no aniversário de seu partido, o PT.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a viagem de Lula para Sergipe, para anunciar obras em estradas, e a retomada do Minha Casa, Minha Vida. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalistas do O POVO, Henrique Araújo.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Assista ao vivo:

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



Tags