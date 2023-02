Bismarck: "Bancada cearense precisa de coordenador que dialogue com todos os lados"

O pedetista disputa com a deputada federal Luizianne Lins o posto de coordenador da bancada cearense no Congresso. A escolha do novo representante da será definida em reunião após o Carnaval

O deputado federal Eduardo Bismarck afirmou nesta segunda-feira, 13, em entrevista à Rádio O POVO CBN, que é importante ter na coordenação da bancada cearense um representante que consiga dialogar com os opositores. Bismarck e a deputada federal Luizianne Lins (PT) disputam o cargo de coordenador da bancada. Os dois nomes foram mencionados pelo líder do governo Lula na Câmara, o deputado José Guimarães (PT).

Eduardo acredita que se Luizianne for escolhida como coordenadora da bancada, terá dificuldades em dialogar com todos os partidos, visto que o PT já lidera o Governo do Ceará e a Presidência da República.

“A tendência é que, além do PDT ter a maior bancada, é um partido que está na base dos dois governos e tem uma centralidade maior no posicionamento político para esses dois diálogos. Então esse é o consenso da bancada, ter uma pessoa que possa dialogar com todos os cantos”, afirmou.

Durante a entrevista, Bismarck declarou que desde o momento que foi procurado para competir ao cargo, demonstrou interesse, desde que todos estivessem de acordo. O deputado frisou que, para que os interesses do Estado se sobressaiam, a disputa entre ele e Luizianne deverá desprender-se das brigas locais.

“Eventualmente, um atrito ou outro ali no bom sentido vai existir, e o papel do coordenador é mediar isso, mas a gente não pode deixar que isso se sobreponha aos interesses do Estado do Ceará, nem dos parlamentares”, pontuou.

O deputado também afirmou que possui apoio da maioria dos partidos e que as assinaturas presentes em uma ata colaboram para escolha dele para o cargo.

