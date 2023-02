AGU pede que 54 radicais e 3 empresas paguem R$ 20,7 milhões por atos golpistas

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que 54 pessoas, três empresas de transporte, uma associação e um sindicato sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões pelos protestos golpistas do dia 8 de janeiro passado na Praça dos Três Poderes. Trata-se do primeiro pedido de condenação definitiva pelos atos de vandalismo. A AGU move outras quatro ações contra suspeitos de financiar ou participar das manifestações extremistas.

O pedido atinge pessoas e empresas envolvidas no fretamento dos ônibus que levaram manifestantes a Brasília para participar dos atos golpistas. A Associação Direita Cornélio Procópio e o Sindicato Rural de Castro (PR) também estão no polo passivo.

O documento foi enviado à Justiça Federal do Distrito Federal e afirma que todos tinham "consciência" do risco de violência. A AGU menciona as publicações feitas para chamar os manifestantes, que já faziam referência a uma "tomada de poder".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos", diz um trecho do pedido.

"Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido", acrescenta a AGU.

O valor cobrado na ação considera os prejuízos causados no Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O montante ainda pode ser majorado, porque os cálculos sobre a destruição provocada pelos vândalos ainda não foram concluídos.

Veja a lista das pessoas e empresas acionadas pela AGU:

- Adailton Gomes Vidal

- Ademir Luis Graeff

- Adoilto Fernandes Coronel

- Adriane De Casia Schmatz Hagemann

- Adriano Luis Cansi

- Alethea Veruska

- Amir Roberto El Dine

- Aparecida Solange Zanini

- Bruno Marcos De Souza Campos

- Carlos Eduardo Oliveira

- Cesar Pagatini

- Claudia Reis De Andrade

- Daniela Bernardo Bussolotti

- Dyego Primolan Rocha

- Fernando Jose Ribeiro Casaca

- Franciely Sulamita de Faria

- Genival Jose da Silva

- Hilma Schumacher

- Jasson Ferreira Lima

- Jean Franco de Souza

- João Carlos Baldan

- Jorge Rodrigues Cunha

- José de Oliveira

- José Marcolino Ramos

- José Roberto Bacarin

- Josiany Duque Gomes Simas

- Leomar Schinemann

- Marcelo Panho

- Marcia Regina Rodrigues

- Marcio Vinicius Carvalho Coelho

- Marco Antonio de Souza

- Marcos Oliveira Queiroz

- Marlon Diego de Oliveira

- Michely Paiva Alves

- Monica Regina Antoniazi

- Nelma Barros Braga Perovani

- Nelson Eufrosino

- Pablo Henrique da Silva Santos

- Patricia dos Santos Alberto Lima

- Pedro Luis Kurunczi

- Rafael da Silva

- Rieny Munhoz Marcula

- Rosangela de Macedo Souza

- Ruti Machado da Silva

- Sandra Nunes de Aquino

- Selma Borges Pereira Fioreze

- Sheila Ferrarini

- Sheila Mantovanni

- Stefanus Alexssandro Franca Nogueira

- Sulani da Luz Antunes Santos

- Valfrido Chieppe Dias

- Vanderson Alves Nunes

- Yres Guimaraes

- Zilda Aparecida Dias

- Alves Transportes Ltda

- Associação Direita Cornélio Procópio

- Primavera Tur Transporte Eireli

- Rv da Silva Serviços Florestais Ltda.

- Sindicato Rural de Castro

Defesas

A reportagem busca contato com os citados. O espaço está aberto para manifestações de defesa.

Tags