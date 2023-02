Sarto tenta recuperar arrecadação perdida de repasses estaduais e federais

Prefeito citou que teve agendas nos ministérios da Saúde, da Educação, do Turismo e do Desenvolvimento Regional

O prefeito José Sarto (PDT) tenta em Brasília formas de compensar a perda de quase R$ 1 bilhão dos caixas da Prefeitura de Fortaleza. Em reunião do secretariado municipal, nesta quinta-feira, 9, ele afirmou que a gestão tenta "regular" os investimentos este ano para compensar queda de repasses do Governo Federal e da queda da cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em função da perda de arrecadação do tributo após a mudança na legislação federal aprovada no ano passado.

"A gente precisa muito esse ano regular o nosso setor de investimentos, principalmente do Governo Federal", disse o prefeito. Ele cita, por exemplo, repasses na saúde. Segundo afirma, houve queda de mais de R$ 400 milhões nos repasses entre o último ano da gestão do antecessor Roberto Cláudio (PDT), em 2020, e o primeiro ano da atual administração, em 2021. No período, Jair Bolsonaro (PL) estava à frente da Presidência da República.

"Nós vamos ter uma frustração de receita dada a mudança na lei de ICMS, de R$ 240 milhões. Somado isso aí (a redução dos repasses estaduais e federais) dá quase um R$ 1 bilhão de frustração de receita que teremos em Fortaleza", ressaltou.

O prefeito esteve em Brasília na semana passada. Sarto citou que teve agendas nos ministérios da Saúde, da Educação, do Turismo e do Desenvolvimento Regional. Ele deve ainda voltar a Brasília, na próxima semana ou após o Carnaval, para continuar os encontros. Na última semana, o prefeito compartilhou, pelas redes sociais, diversas reuniões na capital federal, entre elas com o coordenador da bancada cearense, deputado federal Júnior Mano (PL), e com dois senadores cearenses, Augusta Brito (PT) e Eduardo Girão (Novo).

"Temos de readequar esses valores para que não haja nenhuma percepção (dessa redução) na vida (da população). Nem investimento, nem custeio, nem atraso de servidor, nem (impacto na) política de reconhecimento do servidor público. É uma ginástica grande que requer toda energia para este ano", disse ainda.

Apesar da queda de arrecadação, Sarto ressaltou que o município está "bem fiscalmente". Mesmo assim, a gestão vai tentar este ano buscar empréstimos de instituições financeiras tanto nacionais como internacionais. Ele não detalhou onde buscará esses recursos.

