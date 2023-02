Câmara Municipal de Fortaleza define presidentes da CCJ e da Comissão de Orçamento

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) definiu na manhã desta quinta-feira, 9, os novos presidentes das comissões mais importantes da Casa. Por votação unânime, o vereador Lúcio Bruno (PDT) foi reconduzido ao cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e contará com o apoio do vice-presidente, Jorge Pinheiro (PSDB). Ambos serão responsáveis pela avaliada da legalidades dos projetos apresentados pelos vereadores e pelo prefeito José Sarto (PDT)

No primeiro biênio de Bruno frente à CCJ, mais de mil matérias foram analisadas e 2.320 relatorias designadas pela comissão.

“Quero agradecer o apoio e o voto dos colegas e dizer que a intenção é continuarmos no mesmo ritmo dos dois primeiros anos nesta casa, trabalhando e votando as matérias do governo, mas não só essas, e sim as proposições dos colegas vereadores”, declarou Bruno durante a cerimônia de posse.

A presidência da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública também foi definida na manhã desta quinta-feira. O Professor Enilson (Cidadania) foi eleito para presidir a Comissão que terá Eudes Bringel como vice-presidente. Os vereadores Guilherme Sampaio (PT), PPCell (PSD), Emanuel Acrízio (Progressistas), Márcio Martins (Pros) e Carlos Mesquita (PDT) também integram o comitê.

No discurso, o presidente eleito pontuou a importância da discussão e aprovação de propostas relevantes para a população, como o Orçamento Anual, por exemplo.

“É uma peça delicada que define onde os recursos vão ser aplicados na cidade de Fortaleza. E apesar de ser vereador de primeiro mandato, assumo o compromisso de ao lado do vereador Eudes Bringel e de todos os membros da Comissão, de estudarmos, discutirmos para o melhor direcionamento ser dado à população”, declarou.

A Comissão é responsável por analisar os projetos de lei relativos ao plano anual, bem como as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Avaliar os aspectos financeiros e orçamentários de matérias ou proposições que importem aumento ou diminuição da receita também é papel da Comissão.

