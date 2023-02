A Frente Parlamentar Evangélica anunciou nesta quarta, 8, que os deputados Eli Borges (PL-TO) e Silas Câmara (Republicanos-AM) vão revezar a presidência do grupo a cada seis meses. A bancada enfrentava uma disputa pelo comando da frente, uma vez que Silas dialoga com o governo Lula e Eli tem atuação no PL de Jair Bolsonaro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

