Avião de Lula e comitiva brasileira já pousou em Washington DC

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no fim da tarde desta quinta-feira, 9, em Washington DC para encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de acordo com informações de assessores do Palácio do Planalto.

A expectativa é de que ele, a primeira-dama, Janja da Silva, e a comitiva brasileira cheguem à Blair House, onde ficarão hospedados, por volta de 18 horas no horário local, duas horas atrás em relação ao horário do Brasil.

Além de Janja, o presidente brasileiro está acompanhado dos ministros Mauro Vieira, de Relações Exteriores; Fernando Haddad, da Fazenda; Marina Silva, do Meio Ambiente; Anielle Franco, de Igualdade Racial; do assessor especial, embaixador Celso Amorim, e do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Marcio Elias Rosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não há previsão de agenda oficial nesta quinta-feira. Amanhã, Lula tem um cronograma extenso e que inclui reuniões com democratas norte-americanos, como, por exemplo, o senador Bernie Sanders, e, por fim, o encontro com Biden.

O entorno da Blair House está tranquilo, com um ou outro apoiador do presidente Lula. Um dos cartazes à espera do brasileiro diz: "Bem vindo, Lula. Pelo fim da fome no Brasil".

Tags