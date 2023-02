Ibama inicia retomada do território Yanomami e rende garimpeiros ilegais

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deu início nesta semana ao processo de desvinculação do garimpo em terras indígenas. O território Yanomami (RO), que é o mais afetado pela exploração mineral, recebeu de agentes do Ibama insumos alimentícios, freezers, geradores e antenas de internet.

A operação já pôs fim em aviões, helicópteros, barcos e estruturas utilizadas para o garimpo de ouro na região. O Grupo Especializado de Fiscalização (GEF) foi o responsável por rastrear as aeronaves presentes em pistas de pouso clandestinas e, posteriormente, atear fogo nos veículos encontrados. De acordo com o GEF, os garimpeiros também utilizavam tratores para abrir caminho na mata fechada.

Ibama inicia processo de retomada de terras indígenas de garimpeiros ilegais.



Até o momento, equipamentos utilizados para a exploração mineral foram destruídos, tais como aviões, helicópteros e barcos.



Foram apreendidas três embarcações, duas armas de fogo e 5 mil litros de combustível, que é utilizado para movimentar o maquinário responsável por extrair os minérios do solo.

Com o intuito de impedir o fluxo de produtos aos campos de garimpos, o Ibama e a Força Nacional instauraram uma base de controle no rio Uraricoera. O Ibama alegou que os equipamentos de telecomunicações são fundamentais para manter a base de controle instalada no rio, e que, com o apoio de agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), outras serão montadas dentro do território.

As bases têm como principal objetivo impedir o fluxo de embarcações carregadas de insumos, como combustíveis e equipamentos na reserva indígena.

