Ex-mulher de Bolsonaro perde cidadania brasileira; entenda

Após adquirir cidadania norueguesa, Ana Cristina Valle, segunda mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perdeu a nacionalidade brasileira. Entre os anos de 2009 e 2014, a advogada residiu no país escandinavo, todavia, enfrentou problemas com a documentação enquanto esteve no Brasil no ano passado. Cristina disputou uma vaga como deputada distrital pelo PP no Distrito Federal, no entanto, não obteve sucesso.

Nesta terça-feira,7, a perda da nacionalidade da advogada foi registrada no diário oficial, após um processo administrativo iniciado no Ministério da Justiça no ano passado.

"Declarar a perda da nacionalidade brasileira da pessoa abaixo relacionada por ter adquirido outra nacionalidade: Ana Cristina Siqueira Valle, nascida em 13 de maio de 1967, filha de José Candido Procopio da Silva Valle e Henriqueta Guimarães Siqueira Valle, por ter adquirido a nacionalidade norueguesa", pontua o trecho.

Dados contidos nos documentos do órgão fiscal da Noruega exibem que Cristina consta como cidadã norueguesa e com status de "residente". Em 11 de abril, a advogada registrou um endereço no país, logo depois, ela casou com o norueguês Jan Raymond Hansen.

A data exata em que Cristina conseguiu cidadania é considerada informação pessoal, de acordo com o governo da Noruega, no entanto, pessoas próximas à Cristina relatam que a nacionalidade norueguesa foi aprovada entre 2017 e 2018. Na época, a advogada afirmou, em entrevista ao Uol, que possuía dupla nacionalidade e que a situação era regular.

Durante as eleições de 2022, o caso foi denunciado ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), logo, o Ministério da Justiça recebeu os documentos e deu inicio ao processo de perda de cidadania de Cristina.

Quando ocorre a perda de nacionalidade?

De acordo com o artigo 12 da Constituição, a perda de nacionalidade brasileira ocorre quando os cidadãos adquirem outra nacionalidade. Nos casos de “reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira”, o cidadão pode manter a dupla nacionalidade, o que é comum entre os descendentes de italianos.

A legislação brasileira também isenta os casos de "imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”.

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de Emenda à Constituição que visa ampliar as possibilidades de dupla cidadania para cidadãos brasileiros.



