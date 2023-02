Lula e Padilha desistem de participar de evento da Caixa

A presidente da Caixa, Rita Serrano, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá comparecer ao evento de assinatura do protocolo de intenções para atendimento do banco aos povos indígenas. Segundo ela, Lula teria outra agenda no momento.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, representa o presidente na solenidade. Também estão presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também não participará do evento, sendo representado pelo seu chefe de gabinete, Richard Back.

Tags