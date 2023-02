Deputado cearense propõe que governo seja proibido de contratar artistas cujas músicas incitem violência contra a mulher

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) apresentou nesta terça-feira,7, um projeto de lei que proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de artistas cujas músicas incitem a violência contra a mulher ou propiciem a desvalorização e exposição de mulheres. A proposta, que já está tramitando na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), tem por objetivo combater as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação de gênero, sexo, ou raça.

Na justificativa do projeto, o parlamentar argumenta que a Constituição assegura a liberdade de criação e expressão, permitindo que os artistas sejam responsáveis pela composição de suas obras. Entretanto, caberia ao poder público, por meio de suas ações, desestimular a utilização de expressões artísticas que incentivem a propagação de ideias e comportamentos violentos.

O projeto de lei acrescenta que a utilização de verba pública é essencial para a promoção e difusão da cultura. Ao mesmo tempo, os órgãos públicos devem observar atentamente o que é garantido dentro das normas administrativas. A proposta, segundo Roseno, dialoga com as normas da Lei Orgânica da Cultura do Estado do Ceará, que constitui vetor para a criação e execução das políticas públicas culturais do Estado e que estrutura o SIEC (Sistema Estadual da Cultura).

De acordo com dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ceará registrou o acréscimo de 14,1% no número de feminicídios entre 2020 e 2021. Dos casos registrados, apenas 10% dos homicídios que vitimaram mulheres foram tipificados como feminicídio, segundo o relatório “Violência Contra Mulheres em 2021”. O documento ressalta que “sob o ponto de vista da constitucionalidade formal, é importante destacar que a norma não ofende a competência privativa da União, uma vez que trata da defesa dos direitos das mulheres e outros grupos vulnerabilizados”.

Outros estados brasileiros que adotaram a iniciativa apresentada por Renato Roseno, a exemplo da Bahia, Mato Grosso e Paraíba.

