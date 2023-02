Revista Time chama estadia de Bolsonaro nos EUA como "espetáculo bizarro"

A revista Time, uma das mais influentes nos Estados Unidos, categorizou a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no país como um "espetáculo bizarro". Em texto da sexta-feira, 3, a publicação mostra a rotina do ex-mandatário e afirma que ele entrou com pedido de visto para permanecer mais seis meses em território estadunidense.

"Um mês atrás, ele liderava o quinto maior país do mundo. Hoje em dia, ele está vagando pelos supermercados da Flórida, comendo frango frito sozinho em restaurantes de fast-food e cortejando torcedores na entrada de uma casa modesta de propriedade de um ex-campeão de luta final em um condomínio fechado ao sul de Orlando", escreve o periódico.

Segundo a publicação, Bolsonaro já solicitou um visto de turista de seis meses para ficar nos EUA. Ele entrou no país usando o visto diplomático, já que deixou o Brasil quando ainda era presidente, dois dias antes da posse presidencial. Felipe Alexandre, advogado brasileiro-americano que representa Bolsonaro, disse à Time que a equipe espera os “resultados desejados"sobre a concessão da permissão a Bolsonaro.

A publicação questiona também porque o ex-presidente escolheu os Estados Unidos para habitar após a eleição. O texto endossa a teoria de que Bolsonaro estaria fugindo por questões legais e por sua proximidade com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também mora na Flórida."Bolsonaro que, como Trump, culpou conspirações infundadas de fraude eleitoral por sua derrota, enfrenta pelo menos meia dúzia de investigações que podem desqualificá-lo para cargos políticos ou resultar em uma sentença criminal", diz o texto.

A matéria também mostra a relação que o filho 03 de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), com a "órbita de Trump". A ligação seria com o ex-estrategista político Steve Bannon, o assessor de comunicação Jason Miller e Donald Trump Jr, "entre as figuras do MAGA que se juntaram a ele para promover conspirações infundadas sobre fraude eleitoral generalizada no Brasil".

Além de cumprimentar apoiadores na Flórida, Bolsonaro foi palestrante em um evento sobre gestão. “Pode ter certeza, em pouco tempo teremos notícias. Por si só, se esse governo [Lula] continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo”, disse.





