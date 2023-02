Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje (3) as credenciais de nove novos embaixadores no Brasil. As cerimônias reservadas começaram às 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a apresentação da embaixadora do Reino Unido, Stephanie Al-Qaq. A última a entregar seus documentos foi a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, por volta das 16h.

Ao sair do Palácio do Planalto, Bagley afirmou que foram tratados temas que devem estar em pauta durante a viagem do presidente Lula à Washington, no dia 10 de fevereiro.

"Nós falamos sobre assuntos que serão discutidos na reunião de 10 de fevereiro, como mudanças climáticas, direitos humanos, democracia e atos de fragilidade e os ataques à democracia, não só no nosso país ou no Brasil, mas também no resto do mundo. O presidente Lula falou bastante sobre a questão do crescimento econômico", disse. A embaixadora afirmou ainda que os Estados Unidos têm trabalhado com o Congresso Nacional para promover temas como direitos dos povos indígenas e a promoção da igualdade racial. Também estão habilitados a despachar no país os representantes da China, Zhu Qingqiao; da Síria, Rania Al Haj Ali; do Zimbábue, Meshack Kitchen; de El Salvador, Luis Oswaldo López Álvarez; da República Tcheca, Pavla Hvrlíková; das Filipinas, Joseph Angeles; e da Turquia, Halil Ibrahim Akça. "Hoje estou recebendo credenciais de novos embaixadores de nove países no Brasil. Diálogo para a ampliação das relações e cooperação com o mundo", escreveu Lula em publicação nas redes sociais. Conversas com os novos embaixadores da Síria, Rania Al Haj Ali; Zimbábue, Meshack Kitchen; El Salvador, Luis Oswaldo López Álvarez e República Tcheca, Pavla Hvrlíková. Vamos retomar relações com todos os continentes e trabalhar pela promoção da paz.



