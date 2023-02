10 deputados do Ceará mudaram declaração de cor e raça de uma eleição para outra

Mudanças ocorreram entre as eleições anteriores disputadas por eles e a disputa do ano passado

Dez dos deputados recém-empossados do Ceará, entre estaduais e federais, mudaram a autodeclaração de cor e raça entre uma eleição e outra. O levantamento foi feito com base nas informações públicas da plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maior quantidade de mudanças ocorreu entre os integrantes da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Sete candidaturas tiveram mudanças com relação a autodeclaração de raça e cor. Do PDT, Queiroz Filho, Romeu Aldigueri, Osmar Baquit e Jeová Mota e, do Progressistas, João Jaime, tinham declarado nas eleições de 2018 que se identificavam como brancos. Já para a última eleição, no sistema constava a declaração deles como pardos.

O petista Moisés Braz, em 2018, autodeclarou-se pardo. Em 2022, identificou-se como preto. Emília Pessoa (PSDB), que em 2020 concorreu a prefeita de Caucaia e se declarou parda, registrou-se como branca em 2022, quando foi eleita deputada estadual.

Câmara dos Deputados

Entre os eleitos para a Câmara dos Deputados, três deputados mudaram as declarações de cor e raça em relação a quatro anos antes. Célio Studart (PV) e André Fernandes (PL) se autodeclararam brancos em 2022, conforme o sistema do TSE. Em 2018, eles constavam como pardos. Já José Airton Cirilo (PT), em 2018, se autodeclarava como preto, mas, este ano, sua candidatura constava a informação como branco.

A identificação de cor e raça é feita com base na autodeclaração, ou seja, a informação que fica é a que o candidato informa. Caso haja erros na inscrição, é possível que o candidato peça a retificação da informação, como aconteceu com o ex-vice-presidente e hoje senador Hamilton Mourão (Republicanos). Inicialmente, ele se autodeclarou branco em 2022, embora em 2018 dissesse ser indígena. Depois que a mudança foi divulgada, ele retificou a ficha de 2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para voltar a indígena, como quatro anos antes.

Pelas redes sociais, Mourão disse que houve um “erro de preenchimento” no formulário. “Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário”, escreveu no Twitter.

Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) August 11, 2022

A questão da autodeclaração racial também repercutiu com o candidato derrotado ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), que foi criticado por adversários e pelo público, após se autodeclarar como pardo. O ex-prefeito de Salvador chegou a ter a candidatura registrada como branco, mas a informação foi alterada para pardo, com justificativa de “um equívoco do departamento jurídico da campanha".

Por nota, a assessoria de Célio Stuart explicou que o parlamentar se declarou pardo em 2018 por ter em sua composição familiar "brancos e negros". No entanto, "mesmo não se compreendendo como branco, na concepção de origem familiar", para evitar distorções, houve essa declaração ainda em 2020, para prefeito, e se manteve em 2022.

O deputado João Jaime pontuou que a declaração anterior estava errada e para 2022 houve a retificação. Ele disse ainda que não recebeu nenhum benefício por ter se declarar pardo. "Difícil você encontrar um brasileiro que não era pardo. Branco, segundo a definição de raça, só os descendentes mais diretos de europeu", disse ele em resposta.

Já assessoria de Queiroz Filho disse que não houve mudança na autodeclaração, mas retificação em relação à eleição anterior, em que o deputado aparecia como branco. Do mesmo partido, Romeu Aldigueri informou ter acontecido um erro no registro em 2022. O cadastro foi feito pelo PDT e, nesse momento, houve um engano em que ele foi registrado como pardo, quando se autodeclara branco.

