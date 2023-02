Tribunal de Justiça do Ceará aprova resolução que altera estrutura da corte

O pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) aprovou nesta quinta-feira, 2, resolução que altera a estrutura administrativa da corte e cria mecanismos para fortalecer a produtividade.

Entre as medidas previstas, estão a criação do Núcleo de Apoio às Comissões, a formalização dos Núcleos de Auxílio à Produtividade (NAP) e de Qualificação do Acervo (NQA) e a ampliação do Programa Celeridade e Produtividade no 2º Grau.

As mudanças compõem programa de gestão do TJ-CE sob a presidência do desembargador Abelardo Benevides Moraes, que tomou posse na última terça-feira (31/1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além das prioridades anunciadas, o TJCE também aprovou o texto de um projeto de lei, a ser apreciado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que converte “44 cargos de provimento efetivo de nível fundamental e médio, que se encontram vagos, em 46 cargos de técnico judiciário, de nível médio, destinados a preenchimento por meio de concurso público”.