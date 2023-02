Três deputados pedem licença para assumir secretarias no Governo Elmano

Os deputados estaduais Salmito Filho (PDT), Zezinho Albuquerque (PP) e Moisés Braz (PT) oficializaram, nesta quarta-feira, 1°, o pedido de licença do cargo, para assumirem secretarias no Governo do Estado, a convite do governador Elmano de Freitas (PT).

Após a posse e a eleição da mesa diretora, o presidente da Assembleia Legislativa (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), leu o requerimento de afastamento dos três. Os suplentes que assumem serão: Bruno Pedrosa (PDT), Almir Bie (PP) e Nizo Costa (PT). Eles eram os primeiros suplentes de cada partido e, por isso, assumem as vagas.



O deputado Oriel Filho (PDT) também vai se licenciar da função para assumir uma secretaria no Governo Elmano. No entanto, ele confirmou que só irá iniciar o processo após a reforma administrativa. Isso porque a secretária de Pesca e Aquicultura, para a qual foi anunciado, ainda não existe e precisará ser desmembrada da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA).

Confira como ficará as cadeiras na Assembleia

Sai Salmito Filho (PDT) para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e entra Bruno Pedrosa (PDT)

Sai Zezinho Albuquerque (PP) para a Secretaria de Cidades e entra Almir Bie (PP)

Sai Moisés Braz (PT) para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e entra Nizo Costa (PT)

Irá sair Oriel Filho (PDT) para a Secretaria de Pesca e Aquicultura e entrará Antônio Granja (PDT)

