Governo avalia impactos do reajuste dos professores, mas garante repasse

Está em curso uma mesa de negociação formada por membros do Governo do Ceará e do Sindicato Apeoc, que representa os professores da rede estadual, para determinar os impactos financeiros da concessão do reajuste do piso salarial da categoria. O grupo realizou reunião na última terça-feira, 31.

Um dos encaminhamentos foi que uma comissão técnica vai se reunir para tratar do impacto financeiro e o resultado será apresentado ao governador.

"Já tivemos essa primeira conversa, o governador pediu que respeitássemos essa questão da mesa e, após os estudos dos impactos financeiros, nós vamos informar o governador para que se tome a melhor decisão. Mas o anuncio, como ele bem disse já garante isso pros professores", ressaltou nesta quinta-feira, 2, Eliana Estrela, secretária estadual da Educação, no início dos trabalhos da Assembleia Legislativa (Alece).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação a Fortaleza, a secretária ressalta que já dialogou a titular da Educação municipal, Dalila Saldanha. Na Capital, o prefeito José Sarto (PDT) garantiu o pagamento do piso a professores do Ensino Médio em nível inicial, únicos cuja remuneração atual fica abaixo do piso nacional, de R$ 4.420,55.

Para os demais professores, não está definido reajuste. Pelas incertezas, os profissionais vão continuar por mais uma semana em greve.

"Eu penso que eles estão dialogando, conversei com a secretária Dalila e ela está conversando com os sindicatos para viabilizar da melhor forma, porque queremos uma educação cada vez mais fortalecida", afirmou Eliana Estrela.

Em visita à Alece para levar a mensagem na abertura do ano Legislativo, o governador Elmano de Freitas (PT) reafirmou que concederá o reajuste do piso para professores. Em discurso, ao se dirigir aos profissionais da educação, disse: "Podem ter certeza que o piso do magistério virá para essa Casa".

Elmano já havia anunciado que reajustaria o piso dos profissionais do magistério no valor definido pelo Ministério da Educação (MEC).

Tags