Ex-presidente da Câmara de Canindé é denunciado por compra de votos

A Justiça recebeu nesta terça-feira,31, uma denúncia contra o ex-presidente da Câmara de Canindé, Francisco Alan de Oliveira Uchôa (PV), conhecido como Panta, e mais cinco vereadores investigados por associação criminosa e corrupção. O material, oferecido pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) em 25 de janeiro de 2023, foi assinado pelos promotores de justiça Jairo Pequeno Neto e Klecyus Weyne de Oliveira.

As sete pessoas investigadas estariam envolvidas num esquema de compra de votos para a eleição da presidência da Câmara de Canindé, em 2021. A rivalidade política resultou num atentado contra a residência do vereador Adriano Caetano, e da atual prefeita da região, Rozário Ximenes. O autor dos disparos, que teria sido contratado pelo ex-presidente da Câmara, foi identificado como Francisco Clerton Abreu da Silva, e responderá por associação criminosa, disparo de arma de fogo e dano qualificado com violência à pessoa ou grave ameaça.

Os atentados, realizados em 12 e 17 de dezembro de 2020, teriam sido motivados após Panta, ex-presidente da Câmara, perder as eleições municipais de 2020, quando concorreu a vice-prefeito de Canindé. O ex-vereador chegou a ser preso em 28 dezembro do mesmo ano, acusado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, ameaça, tentativa de homicídio e associação criminosa.

Com o intuito de permanecer no quadro político municipal, Panta ajudou a criar uma chapa de oposição à prefeita reeleita, colocando a própria esposa, eleita vereadora, para disputar à Presidência da Câmara. A investigação aponta que o vereador Adriano Caetano teria recebido uma quantia de R$ 130 mil para votar na esposa de Panta, e que os atentados às residências tinham o intuito de intimidar a oposição.

Segundo o promotor de justiça Jairo Pequeno Neto, o MPCE solicitou o afastamento de cinco parlamentares e a aplicação de medida cautelar para o ex-presidente da Câmara de Vereadores.

Panta poderá responder por associação criminosa, corrupção ativa, disparo de arma de fogo e dano qualificado com violência à pessoa grave.

Após receber a denúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Canindé decidiu pelo monitoramento eletrônico de dois dos denunciados. No entanto, as outras medidas exigidas pelo órgão foram indeferidas.

