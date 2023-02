Começa sessão no Senado para eleição de cargos na Mesa Diretora

O Senado deu início, pouco depois das 10h30 desta quinta-feira, 2, à sessão para escolha de cargos na Mesa Diretora da Casa. Além do presidente, integram a Mesa dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. A Primeira Vice-Presidência deve continuar com o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Já a Segunda Vice-Presidência deve ficar com o União Brasil. Tal cargo, contudo, é o único de disputa até o momento. Os candidatos são Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) e Wilder Moraes (PL-GO). Para os demais cargos, as candidaturas são únicas. Para a Primeira Secretaria o nome é Rogério Carvalho (PT-SE); Segunda Secretaria, Weverton (PDT-MA); Terceira Secretaria, Chico Rodrigues (PSB-RR); e Quarta Secretaria, Styvenson Valentin (Podemos-RN).

