Capitão Wagner estreia na Saúde de Maracanaú pedindo recursos ao governo Lula

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) iniciou seu primeiro dia de trabalho na Secretaria da Saúde de Maracanaú discutindo o envio de recursos do Ministério da Saúde para o município cearense. O novo secretário publicou um vídeo em sua conta no Instagram, nesta quinta-feira, 2, afirmando que visitou a sede do Ministério para tratar do assunto.

Wagner conta que já teve reuniões com autoridades nacionais do pasta para “discutir o envio de recursos que possibilitarão a realização de concursos públicos, reestruturação, informatização, ampliação das unidades de saúde do município”.

“Primeiro dia de trabalho à frente da Secretaria de Saúde de Maracanaú, visitando a sede do Ministério da Saúde para discutir o envio de recursos que possibilitarão a realização de concursos públicos, reestruturação, informatização, ampliação das unidades de saúde do município e muito mais. Seguirei trabalhando com o foco de fazer a saúde pública de Maracanaú dar um salto”, escreveu Capitão Wagner no Instagram.

O ex-deputado participou de uma reunião com o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes. "No meu primeiro dia como Secretário de Saúde do município de Maracanaú, estou aqui no Ministério da Saúde, onde já tive reunião com secretário Nacional de Atenção Básica a Saúde”, diz Wagner em vídeo.

