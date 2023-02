Após cobrar Elmano pela saída da Guararapes do Ceará, RC lamenta fechamento de outra fábrica

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) lamentou, nesta quarta-feira, 2, o fechamento de mais uma empresa no Ceará. Pelo Twitter, o ex-prefeito falou sobre o encerramento das atividades da fábrica de calçados Simples Passo, localizada em Irauçuba - a 157,3 quilômetros de Fortaleza - e comentou sobre o impacto que a decisão causará no índice de desemprego no interior do estado.

“Em Irauçuba, região muito desafiadora do nosso Estado, a fábrica de calçados Simples Passos fechou as portas, aumentando, ainda mais, o desemprego no interior do Ceará. A geração de empregos precisa ser prioridade absoluta num estado ainda tão desigual como o nosso”, escreveu.



Após o fechamento da Fábrica Guararapes, em Fortaleza, que teve como consequência a demissão de cerca de 2.000 trabalhadores, no mês de janeiro, agora, mais uma notícia triste para a nossa economia cearense.

O fechamento da Simples Passo ocorre logo após o encerramento das produção da fábrica Guararapes, dona da loja Riachuelo, no Ceará. No início de janeiro, a empresa divulgou que finalizaria a atuação no Ceará e demitiu cerca de 2 mil funcionários, a maioria mulheres. Inicialmente, o Grupo contava com três unidades na capital, porém apenas uma ainda estava em atividade, com sede no bairro Antônio Bezerra.

O Grupo tinha uma relação com o Governo do Ceará e recebia incentivo fiscal para a permanência.

O ex-prefeito Roberto Cláudio também falou sobre a situação. Além de ter afirmado que recebeu a notícia com grande “tristeza e espanto”, Cláudio analisou que a atual gestão do governador Elmano de Freitas (PT) teve uma reação apática com o fato.

Por meio de nota, a prefeita de Irauçuba Patrícia Barreto (PDT) lamentou o fechamento da fábrica Simples Passo e afirmou que buscará novas parcerias para ocupar a estrutura deixada pela empresa.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra

Recebi com muita tristeza a notícia do encerramento das atividades da empresa Simples Passo em nosso município. Fui negativamente surpreendida como todos.

Diante de tão desagradável fato, não adotarei postura passiva, mas ativa, no sentido de fechar novas parcerias para ocupar a estrutura deixada por esta empresa. Tentaremos superar o mais rápido possível este prejuízo na economia local, esforço e foco não faltarão.

Peço paciência a todos, momentos de crises sempre existirão, precisamos ter a capacidade de superá-los. Roguemos por iluminação divina, movido por fé e esperança vamos agir.

Patricia Barreto



Prefeita Municipal



