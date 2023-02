Vereadores criam comissão para negociar com professores manifestantes

O vereador Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), anunciou a formação de uma comissão de vereadores para conversar com servidores que realizam manifestação ao lado do Plenário da Casa nesta quarta-feira, 1°, data da retomada dos trabalhos do Poder Legislativo.

Gardel anunciou a formação da comissão, com pelo menos cinco vereadores, já no início da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. “Queria imediatamente formar uma comissão de vereadores para receber os servidores públicos municipais, para ouvir suas demandas, e encaminhar, dentro das nossas possibilidades”, disse Rolim.

Entre os parlamentares por ele citados para dialogar com os manifestantes estão os vereadores Carlos Mesquita (PDT), líder do governo, Didi Mangueira (PDT), vice-líder, Gabriel Aguiar (Psol), Paulo Martins (PDT) e Dr. Vicente (PT).

Professores e outras categorias de servidores da rede municipal se manifestaram na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). No caso dos docentes, eles protestam contra a proposta de reajuste do piso salarial anunciada pela Prefeitura de Fortaleza.

Mobilizados pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute), cobram a atualização de 14,95%, valor estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), na base salarial da categoria. Os manifestantes gritavam palavras contra o prefeito, o chamando de termos como "marmotoso" e "caloteiro" durante o ato.

Ana Cristina Guilherme, presidente do Sindiute, considerou a proposta da Prefeitura como muito ruim e afirmou que causa prejuízos à carreira dos docentes; “Além de não dar o piso, ainda destrói a nossa carreira. Ele coloca o piso do nível médio no nível superior (...) Então, a gente está aqui para dizer 'não' e para chamar os vereadores à responsabilidade, porque é aqui que essa matéria vai ser votada”, disse ao O POVO.

O sindicato vai deliberar amanhã, 2 de fevereiro, sobre a paralisação da categoria, que suspendeu as atividades na última sexta-feira, 27. De acordo com Cristina, a tendência é de que a paralisação continue por tempo indeterminado após a proposta apresentada pela Prefeitura.



