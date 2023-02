Senador Kajuru diz que Rogério Marinho perderá eleição no Senado: "Nem brilha, nem reluz"

Jorge Kajuru, senador pelo PSB, acredita que o candidato à presidência do Senado pelo PL, Rogério Marinho, perderá a disputa com "uma goleada de 7 x 1".

O senador Jorge Kajuru, do PSB de Goiás (GO), criticou o candidato à presidência do Senado Federal, Rogério Marinho (PL-RN), nesta terça-feira, 31. Kajuru afirmou que Marinho perderá a disputa contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG), favorito dos parlamentares para assumir o cargo.

“Lamentavelmente Rogério Marinho não sabe o que é lusco-fusco, tive que ensiná-lo, traduzir para ele. Nem brilha, nem reluz, e quer ser presidente do Senado. Coitado”, ironizou Jorge Kajuru (PSB).

As declarações ocorreram logo após sua cerimônia de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). O senador de Goiás comentou que Marinho perderá a disputa à presidência do Senado. “Vai tomar uma goleada de 7 x 1. Esperemos todos”, disse.

Eleições no Senado Federal

A eleição do novo presidente do Senado Federal ocorrerá nesta quarta-feira, 1° de fevereiro, e tem três candidatos: Rodrigo Pacheco, favorito na disputa; Rogério Marinho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); e Eduardo Girão, candidato do Podemos do Ceará.

A escolha do presidente do Senado vem se mostrando acirrada entre os dois principais candidatos. Para ser eleito, o candidato deve receber 41 votos em primeiro ou segundo turno. Até o momento, Pacheco obtém o apoio de 7 partidos: PSD, com 13 parlamentares; MDB com 10; PT com 9; PDT, com 3; PSB, com 2 e os partidos Rede e Cidadania, com 1 parlamentar cada. No total, o candidato deve ter 39 votos a seu favor.

Os aliados de Pacheco já afirmam que o candidato tem 55 votos, mais que suficiente para se reeleger. Já os apoiadores de Marinho contam 43 votos para o aliado de Bolsonaro.

Rogério Marinho tem o apoio de três partidos: o PL, com 13 parlamentares; Progressistas, com 6; e Republicanos, com 4 parlamentares. Assim, Marinho deve receber 23 votos dos parlamentares da casa.

Porém, ainda existem os partidos cujos votos estão indefinidos. O União Brasil, que tem 10 parlamentares no Senado, liberou a bancada; o Podemos, com 5, não anunciou apoio nem ao próprio candidato do partido; e o PSDB, com 4; ainda não tem definição de voto para a presidência do Senado. Esses partidos totalizam 19 votos, que podem mudar o resultado da eleição.

Eleições na Câmara dos Deputados

Assim como no Senado, a Câmara dos Deputados passará por eleições para definir a presidência da Casa, nesta quarta-feira, 1° de fevereiro. O atual chefe dos deputados, Arthur Lira (PP-AL) deve ser reeleito. Contra ele, existe apenas o candidato Chico Alencar (Psol-RJ), que obtém apenas o apoio do próprio partido.



