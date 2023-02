Senado: Carlos Fávaro diz estar animado e que Pacheco terá mais de 50 votos

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou ao Estadão/Broadcast que "está animado" e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), terá mais de 50 votos na eleição da tarde desta quarta-feira, dia 1º, contra o bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN), que busca comandar a Casa pelo próximo biênio.

"Estamos animados, vamos passar de 50 votos hoje", disse o ministro, que se licenciou do posto na Esplanada dos Ministérios para reassumir o cargo e reforçar a votação em Pacheco, apesar de estar no meio do mandato.

Fávaro foi um dos escalados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para intensificar as articulações pela candidatura de Pacheco após Marinho começar a ganhar força desde a última semana, quando o PL ganho o apoio formal do PP e do Republicanos. Na terça-feira, 31, três senadores do PSD, do presidente do Senado, anunciaram que votarão no bolsonarista.

