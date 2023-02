Intervenção no DF atingiu seus efeitos, diz ministro Flávio Dino

Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a intervenção federal na segurança do Distrito Federal, encerrada na terça-feira, 31, atingiu seus efeitos. "A intervenção conseguiu restabelecer a ordem pública no DF, que é institucionalmente o responsável pelo policiamento ostensivo e, por isso, claro, não havia razão para prorrogação da intervenção. Temos, portanto, um êxito nessa intervenção", disse o ministro a jornalistas na saída do evento que marcou a abertura do ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dino destacou a abertura de seis procedimentos disciplinares no DF para apurar ações e omissões de policiais militares, de comandantes e de descumprimento de decisões do Supremo.

De acordo com o ministro, o ano será marcado por investigações. "São centenas de procedimentos, com aproximadamente mil pessoas presas e mais prisões ocorrerão nos próximos dias, nas próximas semanas. Há mandado de prisão já expedido e isso será uma realização contínua", disse Dino, que ressaltou a existência de milhares de provas periciais em andamento - coletadas em celulares e vestígios do que foi encontrado nos prédios dos três Poderes, por exemplo.

