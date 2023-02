Em meio a protestos, vereadora do Psol critica Sarto: "Com o PDT é impossível ficar"

Com a abertura dos trabalhos legislativos e em ano pré-eleitoral, Adriana Nossa Cara (Psol) defendeu que seu partido se oponha a eventuais candidaturas do PDT e de nomes ligados ao bolsonarimo, nas eleições municipais de 2024

A vereadora Adriana Nossa Cara (Psol) comentou a manifestação de servidores públicos de Fortaleza na manhã desta quarta-feira, 1°, na Câmara de Fortaleza (CMFor), e teceu críticas à administração do prefeito José Sarto (PDT). Com a abertura dos trabalhos legislativos e em ano pré-eleitoral, a parlamentar defendeu que o Psol se oponha a eventuais candidaturas do PDT e de nomes ligados ao bolsonarimo, nas eleições municipais de 2024.

“Na avaliação do Psol, os dois anos de governo Sarto são um desastre. Não temos nenhum tipo de elogio a fazer. Uma gestão distante do povo, não dialogável. Então, com o PDT é impossível ficar”, disse, acrescentando que o Psol e o PT devem lançar candidaturas próprias na disputa. “O que não pode é que nem o PDT, nem alguém que represente o bolsonarismo seja eleito”, defendeu.

Sobre a manifestação de servidores, em especial de professores da rede municipal, a parlamentar destacou a importância do Legislativo acolher o movimento. “É importante reconhecer o direito ao reajuste do piso, também com a inclusão dos professores de nível médio. Eles acabam dividindo, quem tem mestrado e doutorado terá um aumento mais real e os do nível médio, infelizmente, não”, pontuou.

Para ouvir os manifestantes, o presidente da CMFor, vereador Gardel Rolim (PDT), anunciou a formação de uma comissão de parlamentares que se reuniria com lideranças dos movimentos que realizaram ato nas dependências da Câmara. No caso dos docentes, eles protestam contra a proposta de reajuste do piso salarial anunciada pela Prefeitura de Fortaleza.



Em coletiva, no início da manhã, Sarto pediu que os professores retornassem às atividades, paralisadas desde o último dia 27, enquanto seguirá com negociações para demais demandas da categoria. O prefeito foi chamado de "marmotoso" e "caloteiro" por manifestantes que gritavam nas dependências da Câmara.

