Eleição para presidência da Câmara: confira horário e onde assistir

Na manhã desta quarta-feira, 1º, os 517 deputados federais eleitos foram empossados no Plenário Ulysses Guimarães. Após a cerimônia de posse, as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados - atualmente comandada por Arthur Lira - além dos outros membros da Mesa Diretora, também será realizada.

Confira a programação

10h - Cerimônia de posse

16h30 - Eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados



Onde assistir a eleição



A cerimônia e a eleição serão transmitidas ao vivo no site da TV Câmara ou no canal da TV Câmara no Youtube. e no programa O POVO News.

Acompanhe ao vivo:

Nesta quinta-feira, às 15 horas, deputados e senadores se reunirão no plenário da Câmara em uma sessão que marca, oficialmente, o início dos trabalhos.

