Wallace pede desculpas após enquete sobre tiros em Lula: "Jamais incitaria a violência"

O ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei Wallace Souza pediu desculpas após publicação em que incentiva atos de violência contra o presidente Lula (PT). O atleta abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os internautas, onde fez menção a tiros no chefe do Planalto. O jogador do Cruzeiro disse que "não tinha intenção de incitar a violência".

"Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso Presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei", afirmou Wallace, em entrevista ao Globo Esporte, de Minas Gerais.



Após publicar imagem segurando uma espingarda no clube de tiro que frequenta, um seguidor questionou se o atleta atiraria no rosto de Lula (PT) com a arma da fotografia. Em resposta, o jogador abriu uma enquete de votação contendo a legenda “alguém faria isso” seguida de um emoji de anjo.



Após a repercussão, Wallace apagou a publicação. No entanto, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, denunciou o atleta à Advocacia Geral da União (AGU) por incitação à violência.

