Wallace vira alvo da AGU após enquete sobre "atirar na cara de Lula"

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) Paulo Pimenta afirmou nesta terça-feira, 31, que acionou a Advocacia-Geral da União e solicitou providências sobre a postagem de incitação à violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) feita pelo jogador de vôlei Wallace.

O atleta, que fez parte da seleção brasileira de vôlei e atua pelo Sada Cruzeiro, compartilhou a pergunta de um seguidor em que questiona se o jogador “daria um tiro” no presidente Lula. Na mesma publicação, Wallace abriu uma enquete para obter as respostas dos seguidores.

Pelo Twitter, o ministro da Secom disse que as medidas necessárias serão tomadas e afirmou que não irá tolerar ameaças de “extremistas e golpistas”.

Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do @sadacruzeiro, e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas! pic.twitter.com/2FGzrizpqb — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 31, 2023

A postagem de Wallace foi compartilhada nesta segunda-feira, 30, mas deletada horas depois. Porém, prints da publicação continuam circulando nas redes sociais.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Sada Cruzeiro repudiaram a publicação do jogador. O atual time do atleta se desculpou pela atitude de Wallace e considerou o atual contexto como um “momento delicado”, em que é necessário “ter muita cautela com as manifestações”.

O jogador é conhecido por ser apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em setembro de 2018, em comemoração após vitória sobre a França no Mundial de Vôlei, Wallace e o central Maurício Souza - jogador bolsonarista acusado de homofobia e deputado federal eleito - fizeram o número 17 com as mãos. Na época, os dígitos eram uma referência à candidatura do ex-presidente.

