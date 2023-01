Servidores de Fortaleza iniciam campanha salarial por reajuste de 12,87%

Organizações representativas de servidores e empregados públicos do município de Fortaleza realizam na próxima quarta-feira, 1º, uma assembleia unificada em prol da campanha salarial 2023. O encontro acontecerá na Câmara Municipal da Fortaleza, às 8 hora, durante o retorno do Legislativo, que deve contar com a presença do prefeito José Sarto (PDT).



As categorias cobram da Prefeitura de Fortaleza um índice de reajuste de 12,87%, a ser pago de forma não escalonada e com retroatividade a 1º de janeiro. Os detalhes foram finalizados após reunião realizada na sede do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), no Centro.

Segundo a instituição, o percentual a ser cobrado representa a inflação dos anos de 2022, 2020 e parte das perdas inflacionárias de 2017, usando como referência o IPCA. O sindicato defende que categoria tem hoje uma perda salarial histórica de 22,15%. Os dados são de estudo do economista Aécio Oliveira, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Professores

Para este ano, as entidades sindicais cobram reajuste diferenciado para o magistério, com índice de 14,95%. Professores e funcionários das escolas de Fortaleza aprovaram, na última quinta-feira, 26, a paralisação total das atividades. Os profissionais só devem retomam o ano letivo com o anúncio do pagamento do reajuste do piso salarial do magistério pela prefeitura.



Reivindicações

Entre os principais pontos de pauta da campanha unificada, está a reestruturação dos planos de cargos, carreiras e salários (PCCS), cumprimento dos pisos salariais e o fim dos descontos de 14% para aposentados e pensionistas, bem como redução dos descontos do IPM Saúde de 6% para 2%.

Tags