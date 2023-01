Golpista devolve bola roubada em invasão ao Congresso em 8 de janeiro

O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) da Câmara dos Deputados entrou em contato com a Polícia Militar de Sorocaba (SP) solicitando a devolução de bola roubada por vândalos durante a invasão ao Congresso em 8 de janeiro. A bola autografada por Neymar foi um presente da delegação de jogadores do Santos Futebol Clube a Marco Maia, presidente da Câmara na época. O presente foi entregue em solenidade no dia 10 de abril de 2012, ano em que o clube completava cem anos.

No último sábado, 28, a bola foi devolvida à Polícia Militar de Sorocaba pelo homem que a roubou. De acordo com a Polícia Militar, o vândalo admitiu que participou do ataque à Praça dos Três Poderes e acrescentou que pegou a bola e fugiu em seguida. Ao confessar o crime à Polícia Federal, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi liberado por não ter um mandato de prisão e nem ter sido pego em flagrante.

Segundo a Depol, ações estão sendo tomadas para identificar todos os envolvidos no ataque ao Congresso. Até o momento, cinco pessoas foram detidas e denunciadas pela Procuradoria Geral da República (PGR).

"Já identificamos mais 40 infratores sobre os quais a advocacia da Casa encaminhará a representação criminal à PGR. Estamos trabalhando na identificação de outros", explicou a Depol.

