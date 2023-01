Flávio Dino abre BO após ser hostilizado no prédio onde mora, em Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, abriu nesta segunda-feira, 29, um boletim de ocorrência (BO) após ser hostilizado no domingo (30) por um vizinho no prédio onde mora em Brasília. Segundo a assessoria do ministro, ele foi chamado de "ladrão" e o caso foi registrado como desacato.

De acordo com o site Metrópoles, a polícia pretende ouvir o acusado ainda nesta segunda-feira. O homem deverá assinar um Termo Circunstanciado, relacionado a crimes de menor relevância, com pena máxima de dois anos ou multa.

O secretário-executivo da pasta de Dino e interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, prestou solidariedade ao ministro nas redes sociais. "Não adianta gritar. A lei será cumprida. A Constituição prevalecerá. A democracia triunfará. O Brasil voltará a ser feliz, sem medo e com muita coragem", escreveu Cappelli.

