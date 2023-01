Assédio sexual contra Yanomamis: "Se sua irmã dormir comigo, te dou ouro" 

Principal motivo da crise humanitária vivida pelos Yanomamis, o garimpo ilegal não é novidade na terra indígena, que enfrentou pela primeira vez a sanha de criminosos na década de 1980. Agora, a reserva enfrenta outro grande problema, o abuso sexual de meninas e mulheres nas comunidades indígenas. A prática tem se intensificado com o avanço do garimpo ilegal na região.

Uma reportagem do Uol mostra que garimpeiros de Boa Vista, em Roraima, oferecem perfumes, roupas, bebidas alcoólicas e até ouro para aliciar Yanomamis e abusar sexualmente de meninas e mulheres em comunidades indígenas.

O relatório "Yanomami Sob Ataque", produzido pelas associações Hutukara e Wanasseduume Ye'kwana e publicado em abril do ano passado, traz fortes relatos sobre os crimes. "Aquela moça que você levou consigo é sua irmã? Se você fizer ela deitar comigo, sendo que você é o irmão mais velho dela, eu vou pagar 5 gramas de ouro", relata um Yanomami, no material.

Informações de uma fonte anônima que trabalha em território Yanomami afirma que, ao contrário de pessoas mais velhas, os indígenas mais jovens tornam-se alvos mais recorrentes. As abordagens são feitas em comércios e em postos de saúde.

Para a antropóloga do Instituto Socioambiental (ISA), o aliciamento é usado por garimpeiros como estratégia para permanecer em terras indígenas. "Eles prometem cestas básicas, motor de embarcações, porcentagens de ouro em troca de acessos aos territórios", diz.

Entre as formas de aliciamento, estão a oferta de materiais de alto valor, de porcentagem de ouro ou dinheiro em troca de acesso a regiões, além de bebidas alcoólicas. Também há oferta de trabalho para jovens como "seguranças" em áreas de garimpo e acesso à internet nas cidades.

O relatório também aponta que garimpeiros abordam indígenas oferecendo comida em troca de relações sexuais com jovens. Somente depois de tocar as jovens os garimpeiros oferecem os alimentos.

No último domingo, 29, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania enviou uma comitiva para Boa Vista (RR) que para apurar as violações de direitos humanos que ocorreram com o povo Yanomami. A missão vai durar até 2 de fevereiro e vai visitar comunidades e a base área de Surucucu, e conversar com líderes de movimentos da sociedade civil e com representantes do governo de Roraima.

Essa agenda vai ocorrer sob a orientação do Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública (COE – Yanomamis), seguindo as orientações sanitárias para preservação da integridade das comunidades afetadas pela crise que atinge os Yanomamis.

