AGU solicita abertura de processo contra servidores envolvidos em atos golpistas

Participação nos ataques fere a lealdade às instituições, a conservação do patrimônio público e a manutenção de conduta compatível com a moralidade

A Advocacia-Geral da União (AGU), junto ao Ministério da Gestão, solicitou à Controladoria-Geral da União (CGU) à instauração de processo administrativo disciplinar contra servidores federais que participaram dos ataques golpistas promovidos no dia 8 de janeiro.

De acordo com os órgãos, a presença dos servidores nos atos representa à Lei 8.112/90, ferindo os deveres dispostos no Art. 116, como a lealdade às instituições, o zelo e a conservação do patrimônio público e manutenção de conduta compatível com a moralidade administrativa.

No documento enviado à Controladoria, os órgãos consideraram como “inadmissível” a participação de servidores em atos de vandalismo e depredação de prédios públicos promovidos nas sedes do Três Poderes, em Brasília.

O texto aponta que o afastamento dos servidores federais que tiveram a participação confirmada deve ser realizado pois apresentam “evidente periculosidade”, visto que “desdenham do regulamento das instituições”. Além do perigo ao estado democrático de direito, os órgãos levantam a possibilidade dos servidores públicos atrapalharem as investigações a partir de meios e sistemas disponíveis.



“Além da evidente periculosidade dos agentes, que desdenham por completo o regular funcionamento das instituições, os envolvidos podem, no exercício de suas atribuições diárias, se utilizar de sistemas e de meios postos à disposição de servidores públicos para embaraçar as investigações”.

