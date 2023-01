PGR defende arquivar ação que pede suspensão da posse de André Fernandes e outros bolsonaristas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou entendimento contrário ao pedido de suspensão da posse de 11 parlamentares bolsonaristas acusados de apoiar atos golpistas que culminaram na depredação de prédios públicos, no dia 8 de janeiro, em Brasília.

Dentre os parlamentares citados na ação está o deputado cearense André Fernandes (PL). A PGR defendeu que o Supremo Tribunal Federal (STF) arquive o pedido, feito pelo grupo de advogados Prerrogativas. Os advogados alegaram que os deputados eleitos teriam incitado, via redes sociais, os atos.

“Inexistindo, até o presente momento, elementos que indiquem que os deputados apontados na petição tenham concorrido, ainda que por incitação, para os crimes executados no dia 08 de janeiro de 2023, não há justa causa para a instauração de inquérito ou para a inclusão, a princípio, dos parlamentares nos procedimentos investigatórios já instaurados para apurar a autoria dos atos atentatórios”, escreveu.

A manifestação ocorreu um dia após o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinar que o Ministério Público se manifestasse sobre o caso. Medida considerada de praxe e prevista no regimento do STF.



O documento é assinado por Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República, que entendeu ainda caber ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados avaliar condutas dos parlamentares, partindo do entendimento de que algumas prerrogativas que os protegem valem “desde a expedição do diploma – portanto antes da posse – até o primeiro dia da legislatura seguinte”.

A posse dos parlamentares eleitos em 2022 ocorrerá na próxima quinta-feira, 1°. Além de André Fernandes, foram citados na ação os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG); Carlos Jordy (PL-RJ); Silvia Waiãpi (PL-AP); Luiz Ovando (PP-MS); João Henrique Catan (PL-MS); Marcos Pollon (PL-MS); Rodolfo Nogueira (PL-MS); Rafael Tavares (PRTB-MS); Sargento Rodrigues (PL-MG) e Walber Virgolino (PL-PB).

