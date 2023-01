Flamenguista, Janja assiste à final da Supercopa no Mané Garrincha

A primeira-dama Ronsâgela da Silva, a Janja, ocupou com adereços rubro-negros uma das tribunas de honra do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, para assistir à final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras.

Flamenguista declarada e de forte engajamento com o clube nas redes sociais, Janja puxou coros de "Mengão" e "Vai, Flamengo" no camarote com amigos e sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula é torcedor do Corinthians e já foi alvo de brincadeiras da esposa quando o clube paulista perdeu para o Flamengo na final da Copa do Brasil no ano passado. Na ocasião, a primeira-dama publicou nas redes sociais um pedido de desculpas a Lula seguido por "aqui a Mengo!".

Na última sexta-feira, 27, Janja posou para fotos com a nova camiseta oficial do Flamengo ao lado do ex-deputado André Ciciliano (PT-RJ), que também torce para clube. Dentro de campo, o time do Rio foi derrotado por 4 a 3, e o Palmeiras se sagrou campeão.

