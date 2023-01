Camilo Santana e Anielle Franco discutem a ampliação de pacote de assistência estudantil

As políticas educacionais incluem auxílio transporte, alimentação, moradia e compra de livros

O ministro da Educação, Camilo Santana, recebeu na tarde desta quinta-feira, 26, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O encontro foi realizado em Brasília e discutiu o uso de dados da Lei de Cotas para a avaliação do programa de assistência estudantil. As informações que serão utilizadas nas pesquisas são extraídas das instituições de pós-graduação e de Institutos Federais do Brasil.

A ampliação de bolsas no âmbito das políticas de assistência estudantil incluem auxílio transporte, alimentação, moradia, compra de livros e materiais.

“O trabalho em conjunto entre o Ministério da Igualdade Racial e do Educação é essencial para conseguirmos avançar nas políticas de ações afirmativas, que transformaram o Brasil e são a maior política de reparação da história do país”, pontuou Anielle. A ministra acrescentou que deseja expandir o ingresso de pessoas negras nas universidades e aprimorar a lei para garantir a permanência nestes espaços.

A criação de um comitê gestor interministerial também foi pauta de discussão entre os ministros. Estes visam incluir na comissão representantes de ambas as pastas que ficariam responsáveis pela integração, produção e monitoramento de dados.

Anielle reconhece a necessidade de recriar o Comitê de Acompanhamento e Avaliação de Reserva de Vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Técnico de Nível Médio. A ação seria realizada por meio de parceria dos dois ministérios com a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Também estiveram presentes na reunião a secretária da Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo, a secretária da Educação Básica, Kátia Schweickardt, e o secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino, Maurício Holanda Maia.

