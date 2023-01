Saiba quem são os alvos da operação da PF contra envolvidos em invasão de Brasília

A Polícia Federal cumpre ao longo do dia 11 mandados de prisão

A Polícia Federal está cumprindo desde a manhã desta sexta-feira, 27, a terceira fase da Operação Lesa Pátria. Os alvos são pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão da sede dos Três Poderes em Brasília no domingo, 8.

Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.



Os presos, segundo a polícia, estariam envolvidos na prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Confira quem são os alvos

Busca e apreensão

O sobrinho do ex-presidente, Jair Bolsonaro(PL), Leonardo Rodrigues de Jesus ou Léo Índio, foi alvo de busca e apreensão durante nova fase da operação Lesa Pátria. Ele participou das invasões e dos atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes.

Pelas redes sociais, ele compartilhou uma foto em que aparece entre outros extremistas na invasão, com a legenda: “Focarão no vandalismo certamente. Mas sabemos a verdade. Olhos vermelhos = gás lacrimogêneo”

Prisão

Um dos presos foi encontrado em Londrina, no norte do Paraná. O empresário Claudio Mazzia é suspeito de organizar uma excursão de 20 ônibus para a Brasília, conforme uma publicação nas redes sociais. À RPC, afiliada da Globo na região, o irmão de Claudio, Ederson André Mazia, defendeu seu familiar e disse que o homem não financiou os atos.

Ederson disse também que o irmão nunca foi a Brasília e que publicação nas redes sociais era uma montagem utilizando o nome do irmão.

Dois suspeitos foram presos em Minas Gerais. Marcelo Eberle Motta é coordenador do movimento “Direita vive!” e mora em Juiz de Fora. Segundo o G1, ele é conhecido no município por insultar jornalistas no Centro da cidade.



O segundo é o advogado, Eduardo Antunes Barcelos, morador da Zona da Mata mineira. Ele é assessor jurídico da Santa Casa de Cataguases. Há imagens dele quando participou do ato de terroristas bolsonaristas que levaram à invasão das sedes dos três Poderes em Brasília.



Já em Santa Catarina, foi presa a bolsonarista Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza - conhecida como “Fátima de Tubarão”. Os dois mandados expedidos em Santa Catarina foram determinados contra Fátima.

Em vídeos que circulam nas redes sociais,ela aparece invadindo o Planalto e afirmando: “Vamos para a guerra, vamos pegar o 'Xandão' agora”, em referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ela já tinha sido presa antes por tráfico de drogas.

