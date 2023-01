'Política de preços precisa ser discutida com Petrobras', diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reiterou nesta sexta-feira que o governo vai discutir com a Petrobras a política de preços da estatal. "A política de preços tem que ser discutida e está sendo discutida. Quando estiver definida, vamos anunciar juntos", disse Silveira após participar de almoço no Itamaraty com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e governadores.

"É muito importante ter toda a prudência para poder esperar o senador Jean Paul", seguiu o ministro, em referência ao ex-senador Jean Paul Prates, que renunciou ao mandato no Congresso para assumir a presidência da Petrobras após ser indicado por Lula e aprovado pelo conselho da estatal.

A pressão sobre a revisão de política de preços cresceu nos bastidores do governo após a Petrobras anunciar novo aumento no preço dos combustíveis, o que deu munição para bolsonaristas criticarem a gestão Lula nas redes sociais.

