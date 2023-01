Padilha: Força Nacional permanecerá no DF até posse de deputados e senadores

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta, 27, que o efetivo da Força Nacional, convocado na esteira dos atos golpistas, vai permanecer em Brasília até a posse de deputados e senadores, marcada para o dia 1º de fevereiro.

Em entrevista coletiva após a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com governadores, Padilha relatou que, durante o encontro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, agradeceu à governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, por anunciar um novo secretário da Segurança Pública.

Celina nomeou Sandro Avelar para comandar a secretaria a partir de fevereiro, quando expira a intervenção federal sobre a segurança pública do DF feita por Lula para conter os atos golpistas em Brasília.

"O presidente Lula também fez um agradecimento especial ao governador Ronaldo Caiado, porque Goiás teve um papel fundamental em bloquear os ônibus com golpistas que estavam vindo para Brasília", relatou ainda Padilha.

