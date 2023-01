Chanceler brasileiro reforça compromisso com fortalecimento da OMC

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou hoje (27), por telefone, com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Entre outros assuntos, eles trataram da proposta brasileira de reuniões anuais da OMC.

Segundo o Itamaraty, a medida visa a “aprimorar a capacidade da organização de responder a crises e a ampliar o engajamento dos membros, contribuindo para o processo de reforma e revigoramento da organização”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Vieira também reafirmou o compromisso do Brasil com o fortalecimento e a modernização do Sistema Multilateral de Comércio e da OMC e assegurou o comprometimento do governo brasileiro com a ratificação do Acordo sobre Subsídios à Pesca, que estabelece novas regras comerciais para o setor.

O documento foi concluído na última conferência ministerial da OMC e, segundo o Itamaraty, “constitui importante contribuição para o multilateralismo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

Tags