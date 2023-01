Bolsonarista preso por atacar Três Poderes já foi condenado por invasão de propriedade privada

O bolsonarista Joci Conegones Pereira, preso por atacar as sedes dos Três Poderes em Brasília, já havia sido condenado anteriormente por invadir uma propriedade particular, no Mato Grosso do Sul.

Joci é servidor público e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O invasor havia publicado um vídeo em frente ao Comando Militar do Oeste, no Mato Grosso do Sul, onde tinha bolsonaristas pedindo intervenção militar. As informações são do portal Uol.

Além de ser condenado por invasão a propriedade privada, em julho de 2017, Joci também foi detido por porte ilegal de arma em 2019 e chegou a responder um processo criminal em relação ao caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2017, a FC Incorporadora abriu o processo contra Joci pois ele havia montado uma barraca em um terreno que a Incorporadora iria cercar. O servidor queria receber dinheiro para desocupar o local, disse a empresa.

Segundo a FC, Joci argumentou que morava no imóvel do terreno há mais de 25 anos e tinha direito sobre a propriedade. Porém, todas as testemunhas ouvidas no caso afirmaram que Joci saiu do local muitos anos antes da incorporadora obter o terreno, mesmo tendo morado de fato no local por um tempo.

O juiz Marcel Batista de Arruda, que julgava o caso em 2017, ordenou a desocupação do imóvel e sentenciou Joci a pagar R$ 23 mil. O valor ainda não foi pago e não há mais como o réu recorrer.

Já em 2019, o Ministério Público denunciou o servidor público após ele ser flagrado carregando uma espingarda de pressão, uma pistola calibre .22 e um carregador com sete munições. Ele não tinha registro de posse de nenhuma das armas e será julgado pelo caso em abril deste ano.



Sobre o assunto STF investiga envio de informações falsas sobre situação dos yanomami

Governo quer retirar do ar em 2 horas conteúdo antidemocrático e pró-terrorismo

Deputado diz que vai protocolar impeachment de Lula após fala sobre Dilma

Brasil é o sétimo mais polarizado entre 28 países analisados, diz pesquisa

Tags